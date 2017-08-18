Порошенко назначил постпредом президента в Крыму Бабина вместо Попович

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, ранее с этой должности была уволена Наталья Попович.

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Президент отметил, что после встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым поручил внимательно проанализировать деятельность постоянного представительства президента в Крыму.

«К сожалению, факты, которые передавали мне общественные активисты, представители Меджлиса, в значительной мере были подтверждены. Это дало основания принять решение о необходимых кадровых действиях», - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что Борис Бабин имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности по международному праву. По словам главы государства, он проявил себя с лучшей стороны во время работы в Министерстве юстиции в правозащитной сфере, в том числе в сотрудничестве с Европейским судом по правам человека и в вопросе защиты прав переселенцев.

«Вместе с тем считаю, что в структуре постоянного представительства президента Украины в Автономной республике Крым должна быть отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопросы защиты прав крымскотатарского народа оставалось его первым приоритетом. Поэтому поручил подготовить изменения в указ, которым утверждается положение о представительстве президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя», - подчеркнул глава государства.

Порошенко подписал распоряжение о назначении Изета Гданова на должность первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму.

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил президента за реакцию на обращение общественности к главе государства относительно деятельности представительства президента в Автономной Республике Крым.

Как сообщал УНИАН, с 10 июля в Херсоне активисты гражданской инициативы "Общественный совет по вопросам Крыма" проводили бессрочную акцию с требованием уволить Попович с должности представителя президента в Крыму. Активисты обвиняли ее в бездействии и призвали Порошенко уволить Попович и объявить открытый конкурс на должность представителя президента в Крыму.

В то же время Представительство президента Украины в Крыму, которое находится в Херсоне, обвинило участников гражданской инициативы "Общественный совет по вопросам Крыма" в намеренной дестабилизации работы государственного учреждения.