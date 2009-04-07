Ющенко провел политинформацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Конституцию с целью обеспечения стабильности и политического развития в Украине, которые сейчас тормозятся конфликтами, ставшими практически нормой на разных уровнях власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня во время встречи со студентами и преподавателями одесских вузов. В своем выступлении глава государства разъяснил суть своих инициатив в экономической политике нашего государства, внешнеполитической деятельности и изложил свое виденье обновленной Конституции Украины.

Говоря о предлагаемых им изменениях к Основному Закону, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что речь идет в частности о создании в нашем государстве парламента европейского образца - Национального собрания, которое будет состоять из верхней и нижней палат. При этом Президент предложил, во-первых, сократить общее количество парламентариев до 380 человек (300 в нижней палате и 80 в верхний), а, во-вторых, отменить их неограниченную неприкосновенность.

Глава государства объяснил, что нижняя палата (Палата депутатов) должна стать органом политического представительства народа, который будет избираться на прямых выборах. Принципиальным, по его словам является то, чтобы голосование проводилось согласно пропорциональной системе по открытым спискам. Именно поэтому, убежден В.ЮЩЕНКО, параллельно с конституционными изменениями должны быть внесены соответствующие изменения в избирательное законодательство.

Кроме законодательной функции, основной обязанностью нижней палаты будет формирование правительства и контроль за его деятельностью, отметил Президент.

В то же время, верхняя палата (Сенат), в соответствии с предложенными главой государства изменениями, должна представлять в парламенте интересы регионов, возьмет на себя полномочия по кадровым назначениям, которые не являются правительственными, а также будет одобрять решения Президента в области обороны и безопасности государства. В верхнюю палату должны войти по трое представителей от каждой области, избранных на прямых выборах по мажоритарной системе.

Наличие этих двух палат, убежден В.ЮЩЕНКО, позволит размежевать в парламенте политические дискуссии и назначения в государственных институтах.

Выборы Президента, в соответствии с внесенным главой государства законопроектом, должны проводиться прямым всенародным голосованием, которое подтвердит его статус как гаранта государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины, соблюдение Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

В своем выступлении Президент также обратил отдельное внимание на то, что предложенная им конституционная реформа предусматривает усиление местного самоуправления с предоставлением ему реальных полномочий и обеспечением финансовой самодостаточности.

В развитие конституционной реформы, убежден глава государства, также должно состояться направленное на децентрализацию реформирование бюджетной системы; судебная реформа - для достижения независимости этой ветви власти; реформа правоохранительных органов, которая должна лишить их несвойственных им функций, а также административно-территориальная реформа.

Президент напомнил, что, согласно рейтингу Freedom House, в прошлом году Украина впервые вошла в категорию «свободных стран». Следовательно, отметил В.ЮЩЕНКО, предложенные им изменения в Конституцию должны закрепить демократические достижения нашего государства. «За каждой из этих позиций стоит механизм защиты интересов рядового гражданина. Это механизм создания публичной ответственной власти», - подчеркнул Президент.

Во время встречи глава государства также ответил на вопросы студентов.