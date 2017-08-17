В Кабмине уточнили, что Гройсман говорил о ремонте дорог, а не строительстве

В Кабинете министров пояснили, что премьер Владимир Гройсман анонсировал не строительство, а ремонт двух дорог "в восточном направлении". Об этом "Украинской правде" сообщили в Кабмине в ответ на информационный запрос.

Вместе с тем, в Укравтодоре изданию сообщили, какие дороги имел в виду премьер.

Читайте такжеДороги Украины через 3-5 лет кардинально изменятся в лучшую сторону - ГройсманТак, в изменениях к бюджету, которые Верховная Рада приняла 13 июля, предусмотрены деньги на ремонт в этом году таких дорог:

Первая дорога - М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Чугуев-Изюм-Славянск (всего отремонтируют 30 км). Стоимость работ - 200 млн грн.

"Этот участок дороги является в настоящее время основной для связи северной части Донецкой области, где проживает около миллиона человек, с другими регионами страны", - отметили в Укравтодоре.

Вторая дорога - это 19 км автодороги Харьков-Купянск-Сватово-Станица Луганская отремонтируют за 250 млн грн.

"Сейчас утвержден перечень объектов, который предусматривает проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги Р-07 Чугуев - Милово (через г. Старобельск) в Луганской области", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Укравтодоре сообщили, что теми же изменениями в бюджете предусмотрено 800 млн грн на ремонт 73 км пути Львов-Тернополь-Умань; Белая Церковь-Одесса-Николаев.

"Сейчас утвержден перечень объектов по этому маршруту, который предусматривает завершение текущего среднего ремонта автомобильной дороги Н-02 Львов-Тернополь в пределах Львовской области, а также участков дороги М-12 в Винницкой области", - уточняется в ответе.

Как сообщал УНИАН, 15 августа премьер Владимир Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины. "По инициативе президента мы будем строить две дороги в восточном направлении, на восток Украины", - сказал премьер.