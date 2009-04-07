Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,13 грн., продают – по 8,21 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара немного понизился со вчерашнего дня. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,00-8,20 грн., по продаже – 8,20-8,26 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,76 грн., что дешевле на 1%, по сравнению с 6 апреля, продают – по 11,10 грн. - на 0,8% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,92 грн., по продаже евро - в пределах 10,98-11,26 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня снизился на 0,8%, по сравнению с 6 апреля, и составляет в среднем 0,2224 грн., продажи – немного понизился – до 0,2507 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,243 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,13 грн., продают – по 8,22 грн. (курсы немного понизились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,78 грн. (курс понизился на 1% по сравнению с 6 апреля), продажи – 11,07 грн. (на 0,9% дешевле).

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам понизился на 0,9% со вчерашнего дня и составил 0,2221 грн., продажи – на 0,3% – до 0,2557 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,14/8,24 грн., евро – 10,50/11,00 грн., рубль – 0,20/0,235 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,13/8,19 грн., евро – 10,90/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 7 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,39192, к российскому рублю – 0,23211.