Политолог: интересы Януковича и Ющенко совпадают

Внеочередные парламентские выборы могут состояться 25 октября при условии заинтересованности в их проведении Блока Юлии Тимошенко.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

«25 октября в принципе могут быть проведены внеочередные парламентские выборы, если какой-то интерес в этих выборах найдет Блок Юлии Тимошенко. Я считаю, что такой интерес найти можно. Но подробнее об этом я пока не хочу говорить», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, в настоящий момент интересы лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в одновременном проведении парламентских и президентских выборов совпадают.

«Партия регионов хочет провести парламентские выборы как можно раньше, чтобы понизить шансы ТИМОШЕНКО – они считают, что ТИМОШЕНКО в должности премьера будет легче бороться за президентский пост. Но это неубедительная логика. Для ЮЩЕНКО парламентские выборы во время его президентства принципиально важны, поскольку это дает шанс привести своих союзников в новый парламент», – пояснил политолог.

По его мнению, избирательный блок В.ЮЩЕНКО может преодолеть трехпроцентный барьер, поскольку, несмотря на низкий персональный рейтинг, у него существует административный ресурс. Кроме того, считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ, на В.ЮЩЕНКО все еще ориентируется значительная часть чиновников.

«Несмотря на свой низкий рейтинг, блок ЮЩЕНКО может получить 5-6%, но это только в том случае, если выборы будут проводиться, пока он - Президент. После президентских выборов с большой вероятностью все равно были бы внеочередные парламентские выборы, но тогда у ЮЩЕНКО не было бы никаких шансов. Поэтому интерес ЮЩЕНКО тоже понятен. Но и то, что его стимулировал БАЛОГА – это тоже естественно, поскольку он как раз и будет в том избирательном списке Блока ЮЩЕНКО – он, ПУКШИН, КАРАСЕВ и другие верные люди, которые больше ни при каких обстоятельствах не попадут в парламент. Таким образом, это позволит им сохраниться в политике и получить депутатскую неприкосновенность», - отметил политолог.

«Сейчас вся деятельность Президента и оппозиции сориентирована на то, чтобы не дать работать правительству, то тогда имеет смысл садиться и договариваться об очередных выборах, в том числе парламентских и президентских. Другое дело, что времени остается мало, и очень сложно найти юридические основания для того, чтобы провести раньше и президентские, и парламентские выборы», - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его мнению, вероятность проведения президентских выборов 25 октября является очень высокой.

«Во-первых, Президент может отказаться оспаривать в Конституционном Суде постановление парламента, а, во-вторых, решение Конституционного Суда может быть как всегда по принципу «и нашим, и вашим». И основания для этого есть: в действующей Конституции, на которую ссылаются сторонники проведения январских выборов, есть нюанс, который неоднозначно определяет срок выборов. С одной стороны, норма требует соблюдения пятилетнего срока пребывания у власти, а с другой стороны, автоматически ведет к тому, что Президент будет на этой должности как минимум 5 лет и 2-3 месяца. Противоречие, которое тоже так просто не разрешишь», - пояснил он.

По мнению политолога, если В.ЮЩЕНКО направит в КС соответствующее представление, решение суда может иметь двусмысленное толкование. «Поэтому шансов на то, что будет пересмотрена дата выборов меньше, чем 50 процентов», - резюмировал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.