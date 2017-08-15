КНДР за 17 лет получила тысячи единиц российского вооружения - нардеп

КНДР с 1999 до 2016 года получила из Российской Федерации 3 тысячи противотанковых комплексов "Фагот" (АТ-4), 1500 зенитно-ракетных комплексов Игла-1, 32 БТР-80А, и 10 образцов «Kh-35 Uran/SS-N-25» (крылатая противокорабельная ракета Х-35).

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Сегодня я хочу вместе с Вами убедиться в том, кто именно поставляет вооружения в КНДР. Следовательно, учитывая, что мы можем опираться на объективные открытые источники (оперировать данными разведки по понятным причинам мы не будем), обратимся к базе данных признанного и авторитетного Стокгольмского международного исследовательского института мира, известный ежегодными исследованиями SIPRI. Заходим по ссылке. В разделе (поставщики выбираем Россия. Затем определим временной период – с 1999 до 2016 года (фактическое пребывание Путина у власти). Поставим отметку: отображать с получателями. Жмем «скачать»", - объясняет Фриз.

"С полученного документа мы увидим, что Северная Корея за указанный период получила из Российской Федерации 3 тысячи противотанковых комплексов «Фагот» (АТ-4), 1500 зенитно-ракетных комплексов Игла-1 (Sa-16, которые используются для борьбы с воздушными целями), 32 БТР-80А, и 10... образцов «Kh-35 Uran/SS-N-25». Под этой маркировкой следует понимать крылатую противокорабельную крылатую ракету Х-35. В 2015 году, кстати появилось видео пуска ракеты, вполне схожей с Х-35 с ракетного катера ВМС КНДР (на 8 секунде ролика). Кажется удивительным, но эти же ракеты в 2010 году еще до падения антизападного режима Каддафи, Россия планировала поставить в Ливию", - написала нардеп.

По ее словам, если аналогичным образом отмониторить экспорт с территории Украины, то можно увидеть – никаких поставок из Украины в Северной Корее за этот же период не было вообще.

"Если поставки в подсанкционную КНДР со стороны России можно увидеть простой проверкой открытого источника, то трудно представить, какие образцы и технологии передавались сухопутным и морским путем через общий участок границы между РФ и КНДР", - подчеркнула Фриз.