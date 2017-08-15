НАПК начало проверку деклараций судей Верховного суда

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций судей Верховного суда Украины.

Читайте такжеНАПК просит суд наказать Симоненко за нарушение финансирования КомпартииКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель НАПК Наталья Корчак на брифинге по случаю годовщины работы Национального агентства.

«Начата проверка судей разного уровня. Это судьи и те, кто в Верховном суде, и судьи низового уровня», - сказала она.

«А в отношении одного из судей, который освобожден от должности ... материалы проверки были направлены в НАБУ», - отметила Корчак.