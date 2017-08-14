В НАПК рассказали, когда сделают выводы по декларации Порошенко

Электронную декларацию Петра Порошенко очень скоро будут рассматривать в НАПК. Об этом сообщил заместитель руководителя первого отдела Департамента финансового контроля НАПК Аркадий Сесемко, пишет «УП».

"Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний", - сказал он, пояснив, что НАПК направило несколько запросов в компетентные органы других стран, где есть имущество президента.

"Достаточно долго получаем ответа", - заявил Сесемко.

При этом он сообщил, что сейчас уже полностью проверено 15 деклараций министров, в трех из них не было найдено ни одной ошибки.

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Он отметил, что в других декларациях были замечены расхождения, но они не достаточно серьезные, чтобы привлекать лиц, которые подавали, к административной или уголовной ответственности.

Кроме того, НАПК проверило 39 деклараций топ-чиновников, в которых найдено 4 нарушения, которые касаются сумм, превышающих 250 прожиточных минимумов.

Как сообщал УНИАН ранее,НАБУ возбудило уголовные дела против 37 высокопоставленных чиновников. Однако в Бюро не уточнили, по каким статьям.

В частности, Бюро открыло 23 уголовных производства в отношении государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления категории «А», руководства правоохранительных и контролирующих органов - 8, высшего офицерского состава ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других военных формирований - 5, руководства госпредприятий - 77, судей - 38, прокуроров - 32.