Ющенко и Петтеринг проведут совместную пресс-конференцию

Сегодня, 6 апреля, в 13.45 состоится совместная пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателя Европарламента Ганса-Герта ПЁТТЕРИНГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, пресс-конференция состоится по адресу: ул. Банковая, 11.

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Как сообщал УНИАН, президент Европейского парламента будет находиться с официальным визитом в Украине до 7 апреля. Его встреча с В.ЮЩЕНКО запланирована на сегодня на 13.00.