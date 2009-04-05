У Януковича предлагают Тимошенко программу в обмен на портфели

«Программа деятельности правительства, которая рассматривалась нашим комитетом еще в декабре, не имеет никакого отношения к антикризисным мерам». Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и труда Ярослав Сухой, сообщает пресс-служба ПР.

«Это была простая программа деятельности правительства на 2009 год, там нет никакой конкретики. Сегодня пришло время внести в зал два-три пункта, но антикризисных», - добавил политик.

По его словам, законопроекты, которые сегодня предлагает правительство как антикризисные, не предусматривают реальных мер по преодолению последствий кризиса. «Акцизный сбор - это не антикризисная мера, это просто наполнение бюджета, потому что там дыра в 7 миллиардов», - подчеркнул он.

В то же время депутат-регионал выразил мнение, что ситуация в Украине ухудшается с каждым днем. «Еще три месяца назад на одно вакантное место было четыре безработных, сегодня - уже 11, а в Западной Украине - 30-40», - сказал парламентарий.

«Пусть берут нашу антикризисную программу, но тогда мы будем ставить вопрос о замене всего финансово-экономического блока правительства», - резюмировал Ярослав Сухой.