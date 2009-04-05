Луценко назвал новых союзников «Народной самообороны»

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сомневается, что в этом году состоятся досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе выступления на съезде политической партии «Вперед, Украина!».

Вместе с тем, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, если такие выборы будут назначены, то “Народная самооборона” видит своими союзниками на них БЮТ, движение «За Украину» Вячеслава КИРИЛЕНКО и новое политическое движение Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Я категорически против парламентских выборов в Украине в этот кризисный период. Я прогнозирую, что парламентские выборы в этом году не состоятся, но если они состоятся, кто наши союзники?» - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что первым союзником для «Народной самообороны» станет БЮТ.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что лично он видит эту политическую силу союзнической не потому, что он является членом правительства и уважает лидера БЮТ, а потому, что именно действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в кризисный для страны момент делает все возможно для преодоления негативных явлений в экономике государства, а не беспокоится о своем рейтинге.

«Второй наш союзник – это движение КИРИЛЕНКО «За Украину». Третье – новое движение ЯЦЕНЮКА, которое продуцирует много свежих идей», - сказал лидер «Народной самообороны». В то же время Ю.ЛУЦЕНКО выразил мнение, что “Народной самообороне” все же нужно делать ставку непосредственно на себя.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, главной задачей для «Народной самообороны» является работа в полную силу, чтобы «Народная самооборона» от областных штабов превратилась в целостную серьезную политическую структуру.

Продолжая тему досрочных парламентских выборов, Ю.ЛУЦЕНКО выразил уверенность, что «чем меньше в Украине выборов, тем лучше для демократии и самой Украины. В ходе острой болезни нельзя менять врачей. Сегодня чем больше мы будем искать очередного светилу-врача, очередных мессий, тем будет хуже». При этом Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что на сегодняшний день в парламенте много тех, кто хочет работать. «Кто не хочет – в верхнюю палату сената и на остров Змеиный», - отметил министр.

Вместе с тем лидер “Народной самообороны” подчеркнул, что в последнее время он все больше склоняется к процедуре избрания Президента в парламенте, хотя кое-кто может расценить это как посягательство на демократию, но теперь такая процедура избрания, учитывая современность украинской политики, безопаснее для Украины.