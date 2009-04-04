Россия просит ЕС учитывать ее интересы

Россия просит Евросоюз учитывать ее интересы при реализации «Восточного партнерства».

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, заместитель министра иностранных дел России Александр ГРУШКО на встрече с директором Департамента Еврокомиссии по внешним связям Гуннаром ВИГАНДОМ и главой представительства Еврокомиссии в Москве Марком ФРАНКО попросил ЕС учитывать ее интересы при реализации инициативы «Восточное партнерство».

«В ходе встречи была обстоятельно обсуждена инициатива Евросоюза «Восточное партнерство». При этом внимание стороны комиссии ЕС обращено на необходимость учета законных интересов России и обязательств по развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ при реализации «Восточного партнерства». Важно не допустить формирования новых разделительных линий на европейском континенте», - говорится в сообщении МИД РФ.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта 2009 года лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Иннаугурационный саммит «Восточного партнерства» с участием руководителей государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.