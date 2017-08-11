Имущество скандального экс-прокурора Суса арестовали, кроме элитного внедорожника его 85-летней бабушки

Суд арестовал имущество скандального начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса. Соответствующее решение вынес Соломенский районный суд города Киева, удовлетворив ходатайство стороны обвинения.

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В частности, суд арестовал две квартиры (стоимостью 150 тыс. грн и 650 тыс. грн). Одна из них имеет площадь 42 кв. м, расположена в Киево-Святошинском районе, другая - имеет площадь 33,7 кв. м, находится в городе Хмельницком, два земельных участка, гараж (стоимостью 100 тыс. грн) и автомобиль "Skoda Octavia Combi RS" 2015 года выпуска (стоимостью 443 тыс. 768 грн).

Как сообщал УНИАН ранее, 25 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики

Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса. Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушки.

В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, которые осуществляли наружное наблюдение за Сусом. В ГПУ заявили, что слежка была незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда. Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.