В суде просмотрели видеодоказательство госизмены Януковича – обращение Путина к Совету Федерации

В Оболонском районном суде Киева просмотрели видеодоказательство - заседание Совета Федерации РФ, где обсудили и проголосовали за поддержку обращения Путина о разрешении ввести войска на территорию Украины.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Защита экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, настояла на повторном просмотре эпизода, где один из членов Совета Федерации говорит, что в Совет Федерации «час тому назад» поступило заявление Януковича, где он поддерживает «обращение власти субъектов Российской Федерации к президенту РФ о предоставлении всесторонней помощи жителям Крыма».

Когда видео просмотрели в суде еще раз, адвокат Януковича Виталий Мешечек заявил, что это видео не является доказательством вины Януковича в госизмене, а решение о вводе войск «носит миротворческий характер».

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Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.