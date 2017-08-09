Преследование украинца Балуха в Крыму: правозащитники подали две жалобы в ЕСПЧ

Украинский Хельсинский союз по правам человека подал две жалобы в Европейский суд насчет незаконного лишения свободы и проведения обысков в доме украинца Владимира Балуха, который осужден во временно оккупированном российскими властями Крыму. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

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«Наша организация и, как и вся правозащитная общественность, разделяем мнение, что Владимир является узником совести. Мы считаем, что все преследования в отношении Владимира сегодня происходят лишь потому, что он публично высказывал свое сопротивление оккупационным властям Крыма. Сегодня по всем этим фактам незаконного преследования, фальсификации доказательств по делу Владимира Балуха с целью его незаконного лишения свободы, незаконных обысков в его доме уже поданы две жалобы в Европейский суд по правам человека. Более того, если незаконный приговор, который был вынесен 4 августа не будет отменен и Балух не будет срочно освобожден, все это в ближайшее время станет предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека», - подчеркнула она.

Свиридова подчеркнула, что с самого начала оккупации Крыма Балух выражал свое несогласие с оккупацией и в знак протеста в марте 2014 года в своем доме в Крыму вывесил флаг Украины, а впоследствии на доме разместил табличку с названием улицы «Героев Небесной сотни». По словам Свиридовой, с начала 2015 года представители так называемых правоохранительных органов Крыма начали системно угрожать Владимиру Балуху из-за его публичной и открытой проукраинской позиции и угрожали ему как административной так и уголовной ответственностью за то, что он открыто выражает свою поддержку Украине и держит над домом флаг Украины, однако мужчина не реагировал на угрозы.

«В его доме неоднократно проводились незаконные обыски и во время последнего он был незаконно задержан, после чего были предъявлены уголовные обвинения в якобы хранении оружия на крыше его дома. С его дома был снят флаг, табличка, было найдено оружие, патроны и взрывчатка и 4 августа ему был вынесен приговор», - рассказала правозащитница.

В свою очередь председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник добавила, что на сегодня Балух еще находится в СИЗО Симферополя в ожидании обжалования незаконного приговора.

«Его состояние постоянно ухудшается. В СИЗО он находится в ужасных условиях, он нуждается в медицинской помощи, которая ему не предоставляется», - отметила она.

Кроме того, председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик сообщила, что в фальсификации дела против Балуха принимали участие по меньшей мере 20 человек. По ее словам, очень важно, чтобы происходило расследование фальсификации дела против Балуха на материковой части Украины прокуратурой АР Крым.

«Она должна провести эффективное расследование и предоставить свою квалификацию тем, кто причастен к преследованию украинского гражданина. Мы считаем, что важно привлечение к ответственности, пусть и заочно, лиц, причастных к попранию прав человека ... Кроме того нужно, чтобы Украина включила в свои санкционные списки граждан РФ, причастных к преследованию Балуха. Для нас очень важно, чтобы об этих случаях знал мир, и мы прилагаем много усилий для информирования представителей разных стран о преследовании в Крыму украинских граждан. Сегодня мы направим открытые обращения в посольства США, Канады, стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Японии, Австралии и других стран с персональными списками лиц, причастных к преследованию Балуха, и будем просить у мира установления дополнительных персональных санкций по отношению ко всем, кто причастен к такому политически мотивированному преследованию», - рассказала правозащитница.

Печончик также отметила, что процесс освобождения политических заключенных, находящихся на территории временно оккупированного Крыма и в РФ, затормозился.

Начальник управления надзора в уголовном производстве АР Крым Александр Даракчи рассказал, что сейчас прокуратурой АР Крым осуществляется надзор за состоянием следствия в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы и незаконного проведения обысков у Балуха.

«Основной целью указанного уголовного производства является сбор доказательств фальсификации того уголовного дела, по которому обвиняется Балух, а также предоставление надлежащей правовой оценки правоохранителям и судьям, которые приняли такое решение. Нам известны все данные и должности этих правоохранителей и судей. В ближайшее время их действиям будет дана правовая оценка. Более того, могу отметить, что предварительно по одному из прокуроров, которые поддерживали государственное обвинение в отношении Балуха, по другому эпизоду уже объявлено о подозрении в государственной измене и начато специальное досудебное расследование», - рассказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района аннексированного Крыма. Обыски проводились в течение четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита украинца настаивает, что все эти предметы ему подбросили. Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене его дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».