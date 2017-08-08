Климкин ответил на обвинения Саакашвили в наличии гражданства РФ: в отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта и ложь

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не коллекционирует паспорта и что его Родина - Украина, комментируя заявление экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Украины Михеила Саакашвили. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Тwitter.

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"В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И покидать ее не собираюсь. Ни при каких условиях", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось, Саакашвили на своей странице в Facebook заявил: "Климкин этнически не украинец, а россиянин, родился в России. Насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня".