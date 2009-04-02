Ющенко думает, что Украина и Россия много потеряли из-за Кремля

Россия и Украина много потеряли в своих отношениях за последние 17 лет.

Такое мнение высказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в эксклюзивном интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Потеряли от того, что Россия, которая должна была играть роль авангарда, должна была предложить модерную политику для государств, особенно соседних, таковой не стала", - отметил он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, России и Украине необходимо что-то делать с границей между двумя государствами, которая является "проблемой для свободного рынка". "Я имею в виду таможню. Нам надо отменять квоты, нам надо отменять ограничения, минимизировать или аннулировать пошлины", - сказал Президент.