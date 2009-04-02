Уволенному из Укртрансгаза герою газовой войны нашли другое место

Кабмин принял решение сегодня

Кабинет Министров Украины назначил Ярослава МАРЧУКА заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующее решение правительства, принятое на сегодняшнем заседании, имеется в распоряжении УНИАН. Я.МАРЧУК с августа 2006 года занимал должность директора ДК «Укртрансгаз». В марте т.г. он был уволен с данной должности по собственному желанию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter