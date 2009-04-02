Уволенному из Укртрансгаза герою газовой войны нашли другое место
16:36, 02 апреля 2009Политика
2007
Кабмин принял решение сегодня
Кабинет Министров Украины назначил Ярослава МАРЧУКА заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
Соответствующее решение правительства, принятое на сегодняшнем заседании, имеется в распоряжении УНИАН.
Я.МАРЧУК с августа 2006 года занимал должность директора ДК «Укртрансгаз».
В марте т.г. он был уволен с данной должности по собственному желанию.
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