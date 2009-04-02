Регионалы захватят телеканал?

Заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН заверяет, что ее политическая сила сделает все, чтобы через полчаса была возобновлена прямая трансляция телеканала «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

«Если за полчаса телеканал «Рада» не включит трансляцию и не покажет, что оппозиция блокирует парламент, мы будем вынуждены сделать все, чтобы отстранить руководство телеканала, которое не является «частной лавочкой» ни для кого, в том числе и для председателя Верховной Рады», - сказала А.ГЕРМАН.

Отвечая на вопрос, будет ли это означать, что будет блокироваться работа телеканала, А.ГЕРМАН заметила, что каждый народный депутат имеет право зайти в аппаратную телеканала, быть представленным в эфире и контролировать работу «Рады».

Как сообщал УНИАН, руководство фракции Партии регионов требует от председателя ВР Владимира ЛИТВИНА включить прямую трансляцию из сессионного зала украинского парламента, где сегодня регионалы заблокировали трибуну.

Как отметил заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, у него сегодня состоялся «не очень приятный разговор” с В.ЛИТВИНЫМ по поводу обеспечения этой трансляции. Однако договоренности достигнуто не было, поскольку спикеру, по словам А.ЕФРЕМОВА, не очень понравились действия депутатов-регионалов в сессионном зале, в частности, содержание некоторых плакатов, размещенных там.