Любые политические потрясения, в том числе выборы, снижают эффективность власти в борьбе с кризисом. Об этом сказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, комментируя УНИАН влияние сегодняшнего решения Верховной Рады Украины о проведении выборов Президента Украины 25 октября 2009 года на борьбу власти с кризисом.

Эксперт отметил, что любые политические изменения негативно сказываются на способности власти оперативно принимать решения, необходимые для выхода страны из кризиса и, таким образом, любые выборы в период кризиса негативно влияют на экономику.

«В принципе, по большому счету, на протекание кризиса оно никак не повлияет. Единственный вопрос заключается в том, как будет проходить предвыборная борьба. Я вообще считаю, что любые выборы сегодня являются нецелесообразными потому, что они ослабляют власть. Любые политические потрясения они снижают и без того низкую эффективность нашей власти», - подчеркнул И.БУРАКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.