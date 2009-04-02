Теперь борьба с кризисом отойдет на второй план

С оглашением даты президентских выборов в Украине борьба с кризисом отойдет на второй план.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

Он отметил, что если до сегодняшнего дня экономика могла надеяться, что ближайшие 2-3 месяца будут стабильными, то теперь о такой стабильности говорить не приходится.

«Для экономики это ничего хорошего не светит, хотя для экономики и так ничего хорошего не светило. Если ранее была надежда на то, что несколько месяцев будут стабильными, до начала предвыборной гонки, то сейчас об этом речь не идет», - отметил Д.БОЯРЧУК.

Он подчеркнул, что если ранее усилия украинской власти по борьбе с кризисом во многом были связаны с выполнением рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ), то уже сейчас звучат мнения, что кредит МВФ имеет для Украины не такое уж и большое значение, да и требования, которые выдвигает Фонд, не совсем отвечают интересам государства. Учитывая это, Д.БОЯРЧУК считает, что уже через некоторое время борьба с кризисом отойдет на второй план и власть сосредоточится на подготовке к предстоящим президентским выборам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.