Лавринович не видит шансов у Ющенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не видит шансов для принятия изменений в Конституцию, предложенных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Первый деловой”.

“Что касается шансов, я вообще не вижу здесь шансов, чтобы этот путь был завершен, поскольку Президент решил вообще положить начало новому типу отношений в Украинском государстве, новый тип управления им”, - сказал он.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, все предложения главы государства сводятся вообще к тому, чтобы переписать всю Конституцию. При этом, добавил он, для этого необходимо осуществить ряд шагов - включение в повестку дня соответствующего законопроекта, направление в Конституционной Суд, получение выводов, предварительное голосование, окончательное голосование в Верховной Раде, направление Президенту, назначение референдума.

При этом, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, предлагаемые изменения “мягко говоря, не совсем отвечают требованиям времени”. “Их можно рассматривать как абстрактный продукт труда научных работников в отрасли конституционного права, что вполне нормально. Но как те правовые нормы, которые должны прийти на смену действующим и способствовать установлению в Украине верховенства права и налаживанию новых общественных отношений и эффективности управленческого механизма… Я не могу взять на себя смелость сказать, что я там это увидел”, - сказал первый заместитель председателя ВР.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ добавил, что до президентских выборов Конституцию изменить теоретически реально, а практически достаточно сложно.