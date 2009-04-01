У Ющенко рассказали, почему и как возникла идея двухпалатной Рады

Заместитель главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН заявляет, что создание двухпалатного парламента обеспечит политическую стабильность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, сегодня на брифинге он сказал, что когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ставил задачу относительно подготовки обновленной редакции Конституции, он исходил из следующего: Конституция с изменениями 2004 года - это Конституция конфликта, расбалансированности публичной власти. «Президент отметил, что он хочет видеть Конституцию будущего, стабильности и развития Украины», - сказал И.ПУКШИН.

Относительно предложения создания двухпалатного парламента И.ПУКШИН заметил, что с момента политической реформы в парламент, кроме основного вида деятельности – принятия законов, переместились функции формирования правительства и назначения руководителей государственных институтов, которые не входят в систему исполнительной власти. Речь идет о председателе СБУ, НБУ, назначение членов ЦИК, согласование назначения генерального прокурора и т. п.

«И эта политическая турбулентность, которая есть в парламенте, достаточно часто переносится не только на деятельность правительственных структур, но и на деятельность прокуратуры, судов, ЦИК, других институтов», - заметил заместитель главы Секретариата Президента Украины. По его словам, предложение создания двухпалатного парламента возникло при поиске ответа на вопрос, как правильно организовать деятельность публичной власти и избежать блокирования работы госструктур при обострении политического противостояния в Верховной Раде.

«Много унитарных стран Европы имеют двухпалатный парламент», - так прокомментировал И.ПУКШИН утверждение о том, что двухпалатность является признаком федерализма. Это в частности такие страны, как Испания, Италия, Польша, Чехия, Хорватия, Франция. «Статистика свидетельствует, что двухпалатный парламент не является характерным для исключительно федерации», - добавил он.

Такие парламенты, по его словам, имеют все большие страны (50 и больше миллионов населения), кроме Китая, Индонезии, Кореи, Турции. На постсоветском просторные 5 стран получили двухпалатные парламенты, 4 из них - унитарные государства: Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Из 87 стран, которые на сегодня функционируют с однопалатным парламентом, 62 - страны третьего мира, получившие независимость в 60-х годах прошлого столетия. Из них около 10 стран - в стадии перехода к двухпалатной системе. В частности это Киргизия, Израиль, Кувейт и др., сказал И.ПУКШИН.

Он также привел преимущества двухпалатного парламента: такой парламент лучше учитывает интересы разных групп; реализуется основной принцип демократии - распределение власти, применение принципа сдерживания и противовесов, когда палаты парламента сдерживают друг друга; обеспечивается стабильность политического порядка в обществе; уменьшается законодательный произвол, который возможен в парламенте.

«Именно благодаря двухпалатности в стране будет больше гарантирована политическая стабильность, больше будут защищены права меньшинства, улучшится законотворческий процесс», - заметил заместитель главы Секретариата Президента.

Относительно судебной реформы И.ПУКШИН отметил: в действующей Конституции гражданам гарантируется право на обращение в суд. «В Европейской конвенции предусмотрено совсем другое - гарантированно право на справедливый суд», - заметил он, добавив, что президентский проект Конституции предусматривает, что каждый имеет право на справедливый суд.

«Мы меняем систему формирования Высшего совета юстиции, который сегодня работает как общественная организация. На сегодня простому гражданину трудно понять, как формируется судебная ветвь власти», - подчеркнул И.ПУКШИН. «В новом проекте Конституции четко предусмотрено, что Высший совет юстиции работает на профессиональной основе. Формирование проводится таким образом, что 8 представителей избирается Съездом судей, по 4 представителя назначают сенат и Президент. ВСЮ работает в пленарном режиме, а также действует отдельно в Квалификационной и Дисциплинарной комиссиях».

И.ПУКШИН также отметил, что проектом Основного Закона закладываются другие принципы формирования судейского корпуса - отбор кадров на конкурсной основе, а единственным органом, который будет привлекать судей к ответственности, будет Высший совет юстиции с предоставлением ему права приостанавливать статус судьи в случае совершения преступления до завершения расследования.