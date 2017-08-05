Суд постановил возобновить следствие против экс-главы НБУ Гонтаревой

Печерский районный суд города Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить следствие против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в постановлении суда, пишет Громадське.

«Постановление следователя по особо важным делам закрытии уголовного производства отменить, а материалы уголовного производства направить в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для продолжения досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит», — говорится в постановлении.

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Отмечается, что решение о закрытии уголовного производства следователь ГПУ принял необоснованно.

Следователь сослался на то, что «каких-либо объективных или же фактических данных, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях председателя или других служебных лиц НБУ состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины, не установлено, а их получение следственным путем в ходе проведения досудебного расследования исчерпан».

Суд посчитал такие доводы необоснованными, поскольку во время следствия не исследованы все обстоятельства дела.

Напомним, в феврале 2015 года сообщалось, что прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой по ч. 2 ст. 364 УКУ злоупотребление властью.