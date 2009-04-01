Сегодня нардепы рассмотрят «Конституцию от Ющенко»

Согласительный совет парламента сегодня рассмотрит предложенные Президентом изменения в Конституцию.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин сообщил, соберутся руководители фракций и парламентских комитетов, которые и определятся относительно предложений Виктора Ющенко.

Напомним, накануне глава государства выступал с ежегодным посланием в Верховной Раде. И среди прочего предложил ввести двухпалатный парламент. Причем верхнюю палату избирать в мажоритарных округах, чтобы избежать диктата партийных лидеров в составлении списков. Кроме того, Виктор Ющенко предлагает сократить количество депутатов и ограничить их неприкосновенность.

Тем не менее и коалиционеры из БЮТ, и оппозиционная Партия регионов высказали сомнение, что изменения главы государства поддержат. Регионалы объявили на 3 апреля массовые акции с блокированием парламента, Кабмина и Секретариата Президента.

ICTV