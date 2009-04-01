Эксперт: "Конституция от Ющенко" разбалансирует власть

Первый заместитель министра юстиции, председатель Украинской социал-демократической партии Евгений КОРНИЙЧУК считает, что президентский проект новой Конституции Украины содержит достаточно много норм, которые разрушают принцип баланса властей.

«Президент наделяет себя правом назначения и увольнения судей (кроме судей Верховного суда Украины и высших специализированных судов), что не отвечает духу демократии и равноправия всех ветвей власти, и может привести к полной зависимости судебной власти», - заявил, в частности, Е.КОРНИЙЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП.

Также, по словам первого заместителя министра юстиции, норма проекта, в соответствии с которой судья Конституционного Суда Украины назначается на должность по представлению Президента Украины решением Сената, ставит этот институт судебной власти в полную зависимость от главы государства и его окружения. “При таких условиях КСУ не сможет принимать объективные решения относительно соответствия Конституции Украины актов Президента Украины», - считает Е.КОРНИЙЧУК.

По его мнению, в условиях финансово-экономического кризиса реализация положений проекта Конституции невозможна и экономически необоснованна, поскольку создание, в частности Высшего гражданского суда Украины и Высшего криминального суда Украины на протяжении шести месяцев со дня вступления в силу этой Конституции станет большим грузом для госбюджета.

Е.КОРНИЙЧУК также заметил, что Президент своим проектом существенно ограничивает полномочия Кабмина, и фактически превращает его в консультативно-совещательный орган.

«Странной также является позиция Президента Украины относительно сохранения в новой Конституции депутатской неприкосновенности в то время, когда все политические силы настаивают на отмене этого института», - считает Е.КОРНИЙЧУК.

«Существенные сомнения вызывает также идея двухпалатного парламента в унитарном государстве. Предложения относительно избрания верхней палаты парламента - Сената по мажоритарному принципу тоже неуместны, поскольку, как доказала предыдущая практика, по такой системе в парламент фактически попадали местные олигархи, то есть кандидаты, которые имели админресурс в соответствующем регионе и средства», - добавил он.

«Кроме того, проектом предлагается очень запутанная система ротации сенаторов. В общий состав Сената входят по три сенатора, которые избираются сроком на шесть лет в АР Крым, каждой области, городе Киеве, в городах, по статусу приравненных к области. Каждые два года происходит обновление трети состава избранных сенаторов - избираются по одному новому сенатору. При этом между избранными от Автономной Республики Крым, областей, города Киева сенаторами проводится жеребьевка, по результатам которой определяется очередность их ротации. Интересно, каким образом это будет происходить - они будут вытягивать спички?», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Непонимание у первого заместителя министра юстиции вызвало и положение, согласно которому в общий состав Сената входят также сенаторы, которыми пожизненно становятся по окончании полномочий Президенты Украины по их согласию, кроме тех, которые были отстранены с поста в порядке импичмента. «Данная норма вообще не отвечает принципу демократии, создается впечатление, что, предлагая ее, Виктор ЮЩЕНКО больше думал не о праве и демократических принципах, а об обеспечении себе комфортного будущего», - отметил Е.КОРНИЙЧУК.