Порошенко о подписании Трампом санкций против РФ: будут действовать до полного освобождения украинской земли

Президент Украины Петр Порошенко приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом нового пакета санкций США в отношении России и считает, что это подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США в отношении России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Donald J. Trump подписал. Санкции касаются в том числе и заполитизированного проекта «Северный поток-2», - заявил президент.

«Они будут действовать до полного освобождения украинской земли. Это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ряд американских СМИ сообщили, что президент США 1 августа подписал закон о введении новых санкций против России.

Напомним, ранее 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР. Законопроект также был одобрен Палатой представителей и направлен на подпись президенту.

Документ, среди прочего, законодательно закрепляет действующие санкции против России, а также создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению санкций против РФ.

В свою очередь, в российском МИД назвали новые санкции "незаконными".

Кроме того, против санкционного закона выступили дипломатические ведомства Франции и Германии.

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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал США согласовывать вместе с партнерами из ЕС политику санкций в отношении России.

Он раскритиковал возможность применения санкций для реализации собственных интересов: "санкционная политика не является ни подходящим, ни соответствующим инструментом для содействия интересам национальных экспортеров и собственного энергетического сектора".

В то же время, в МИД Франции заявили, что одобренный Палатой представителей США законопроект нарушает международное право.