На переговорах в Минске стороны достигли сдвигов по новым зонам разведения сил на Донбассе

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы продвинулась в обсуждении списка новых зон по разведению сил и средств на Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

Читайте такжеКиев настаивает на отмене указа Путина о признании документов "ДНР" и "ЛНР" – ОлиферСпецпредставитель приветствовал договоренности о защите объектов жизненно важной инфраструктуры, достигнутые лидерами "нормандской четверки" во время телефонного разговора 24 июля, а также поддержку и усилия лидеров по отведению тяжелого вооружения и разведения сил и средств.

"Важно, что лидеры отметили роль СММ ОБСЕ и договорились о необходимости принятия неотложных мер сторонами конфликта для обеспечения полной безопасности персонала миссии и его свободного передвижения", - сказал Мартин Сайдик.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам провела заседание в формате видеоконференции 31 июля.

"Стороны согласовали еще несколько позиций по спискам удерживаемых в связи с конфликтом", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

В группе по безопасности стороны продолжили сегодня дискуссию по обеспечению безопасности у объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры. Группа также продвинулась в обсуждении списка новых зон по разведению сил и средств.