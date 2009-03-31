Президент видит три серьезных угрозы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что перед Украиной стоит угроза экономического упадка, углубления политического кризиса и растет возможность акций протеста. Но всего этого можно избежать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Наше внутреннее положение сложное, однако, не катастрофическое. Мы не перешли последней черты, но мы сегодня непосредственно находимся перед лицом трех серьезных угроз: экономического упадка, углубления политического кризиса и масштабного социального протеста», - сказал В.ЮЩЕНКО.