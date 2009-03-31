Президент призывает украинцев к национальному единству

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев к национальному единству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Глава государства отметил, что свое обращение, в первую очередь, адресует гражданам Украины.

Он подчеркнул, что сейчас в государстве непростая ситуация, и поэтому нужно дать честные оценки происходящему.

В.ЮЩЕНКО обратился к каждому: и к тем, кто его поддерживает, и к тем, кто выступает против, ко всем, кто не теряет веру и кто отчаялся.

«Я обращаюсь ко всему нашему великому украинскому народу, нам нужно посмотреть взглядом широким, искренним, преданным, и именно в этой преданности мы найдем настоящее национальное единство», - сказал Президент.