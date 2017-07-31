Скандальному экс-прокурору Сусу надели электронный браслет - адвокат

Бывшему заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрию Сусу надели электронное устройство контроля в рамках исполнения судебного решения о мере пресечения ему. Об этом сообщил адвокат Суса Дмитрий Дмитренко.

"В настоящее время электронное средство контроля надето. Это произошло на второй день после вынесения решения о мере пресечения", - сказал адвокат.

Читайте такжеЗадержанному экс-прокурору Сусу грозит более 10 лет тюрьмы - Холодницкий

Также он добавил, что защита Суса еще не определилась, будет ли подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева по поводу меры пресечения Сусу.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Соломенский райсуд Киева избрал Сусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 дней. Экс-прокурора также обязали носить электронный браслет.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Суса 25 июля в международном аэропорту «Борисполь».

На следующий день ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 УК Украины. "Речь идет о завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенных повторно, представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных законом Украины "О предотвращении коррупции", - говорилось в сообщении НАБУ.

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вынес выговор за ложь в декларации и удовлетворил заявление Суса о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.