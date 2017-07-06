Противоправные действия Полякова и Розенблата были выявлены в ходе расследования дела о "янтарной мафии" - Луценко

Противоправные действия народных депутатов Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблата («Блок Петра Порошенко») были выявлены в ходе расследования уголовного производства о "янтарной мафии".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента по рассмотрению представления о снятии депутатской неприкосновенности с Полякова.

По его словам, НАБУ с прошлого года осуществляло оперативно-розыскную деятельность по выявлению фактов взяточничества и коррупции в сфере добычи и реализации янтаря.

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"Эта операция НАБУ была сделана не против каких-то народных депутатов, а против нелегальной добычи янтаря и обогащения различных должностных лиц, в том числе - из органов власти. Таким образом, трактовать это дело как специальную провокацию против депутатов нет оснований. Это дело с самого начала проводилось для выявления коррупции в добыче янтаря", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 21 июня генпрокурор внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности Розенблата и Полякова.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.

Кроме того, 20 июня детективы НАБУ и прокуроры САП уведомили о подозрении шесть человек, причастных к вымогательству и получению взяток за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

В НАБУ уточнили, что подозрения объявлены двум охранникам депутата Розенблата; помощнику-консультанту депутата Полякова, а также трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады «Депутатский контроль».