БЮТ поддержит креатуру Ющенко на пост главы МИД

Фракция БЮТ поддержит кандидатуру Олега ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил: «Мы будем поддерживать эту кандидатуру».

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, 1 апреля Верховная Рада планирует заслушать ежегодное послание Президента Украины, и не исключено, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО может обратиться к парламенту по поводу голосования в четверг, 2 апреля, по кандидатуре министра иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Президент внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР с 2005 года занимает должность посла Украины в США.