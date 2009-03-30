Герман говорит, что выборы будут осенью и на законных основаниях

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что осенью в Украине состоятся досрочные парламентские и президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что такие выборы уже нынешней осенью состоятся», - отметила А.ГЕРМАН.

При этом она подчеркнула, что для проведения досрочных выборов есть все «законные основания». Депутат не уточнила, о каких законных основаниях идет речь, отметив, что об этом расскажет первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на брифинге в 14.00.