Ющенко говорит, что он на шаг впереди

Президент Украины обещает летом сказать о своем решении относительно участия в будущих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью газете "Дело" и чешскому изданию "Хозяйственные новости".

На вопрос корреспондента "Что вы чувствуете, зная, что четыре года тому назад к вам относились как к национальному герою, а сегодня ваша популярность резко упала (по некоторым данным, вплоть до 2%)? " Президент ответил: "Не буду комментировать проценты, но понимаю, что политик, который говорит о сталинском терроре и Голодоморе, который каждый месяц посещает Брюссель и продвигает членство в НАТО, не будет набирать очки популярности.

Если же я посмотрю на те четыре года, на протяжении которых я занимаю свою должность, вижу, что Украина сильно изменилась.

Четыре года тому назад мы мечтали о соглашении с ЕС о партнерстве, в настоящее время мы уже сформировали соглашение об ассоциируемом членстве. Четыре года тому назад мы мечтали об общем энергетическом рынке, сегодня говорим о том, чтобы через год-два создать единую энергетическую систему. Мы подготовили уже две трети соглашения о зоне свободной торговли. Два года тому назад мы договорились о новом визовом режиме со странами Шенгенской зоны, а три месяца тому назад начали переговоры о безвизовом режиме вообще. За четыре года Украина стала значительно ближе Европе. Политик должен быть всегда на шаг впереди, хотя не все его сразу поймут. Я счастлив, что живу в эту пору".