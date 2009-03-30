Ющенко: я не верю этому варианту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламент на следующей неделе рассмотреть изменения к избирательному законодательству.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

По его словам, на прошлой неделе по этому вопросу у него был разговор с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНОМ. В.ЮЩЕНКО напомнил, что сегодня в парламенте зарегистрировано шесть - семь законопроектов относительно изменения избирательного законодательства, и сначала планировали создать рабочую группу, которая бы обобщила эти проекты в один.

«Я не верю этому варианту, поэтому предложил вынести на голосование все законопроекты, которые там есть. И если нам нужно сделать один законопроект, который бы больше всех консолидировал, я готов через правовой аппарат Секретариата Президента внести тот вариант, который бы больше всего отвечал ключевым сторонам, собирающимся поддержать этот вариант, и от своего имени внесу его», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В частности, Глава государства предлагает провести рейтинговое голосование по всем избирательным законопроектам, и в случае, если ни один из них не наберет достаточного количества голосов, он готов внести собственный проект, который смог бы найти поддержку ключевых сил в парламенте.