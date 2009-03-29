Тимошенко: акции протеста Партии регионов оказались пшиком

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что все акции протеста, организованные на днях Партией регионов, практически провалились.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

«Все акции, которые были обещаны Партией регионов, – это как гора родила мышь. Пшик, ничего – ноль», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она отметила, что если люди пришли на эти акции, то скорее, чтобы посмотреть концерт, в частности, в Донецке – выступление Олега ГАЗМАНОВА.

«В Киеве концерт не показали, и люди не пришли», – сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что своей практически «нулевой» явкой люди показали, что они ждут от политиков не митингования, не «надрывания горла», а конкретных результатов.