Президент ЕК: лозунг "Америка прежде всего" не может означать пренебрежение интересами Европы
Еврокомиссары выразили особую озабоченность возможным влиянием законопроекта относительно расширения санкций США против РФ на энергетическую независимость ЕС.
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отмечает, что новые санкции США могут причинить вред интересам Евросоюза в сфере энергетической безопасности, и поэтому ЕС готов принять меры.
Об этом сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.
В частности, говорится, что 26 июля 2017 Коллегия комиссаров ЕС рассмотрела проект закона США о санкциях против России ("О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии в 2017 году"). В ходе заседания члены Коллегии заслушали доклады президента Европейской Комиссии Юнкера и вице-президента Юрки Катайнена.
Отмечается, что Еврокомиссары выразили особую озабоченность возможным влиянием этого законопроекта на энергетическую независимость ЕС. Также подчеркивается, что Палата представителей США одобрила текст проекта, который в таком виде вызывает беспокойство еврокомиссаров.
В то же время, отмечается, что законопроект предусматривает применение санкций против любых компаний (в том числе европейских), которые будут участвовать в развитии, техническом обслуживании, модернизации или ремонте трубопроводов, которые Российская Федерация использует для экспорта энергоресурсов.
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"В зависимости от способа имплементации, законопроект может причинить вред энерготранспортной инфраструктуре, которая ведет в Европу. В частности, он может негативно повлиять на обслуживание и модернизацию трубопроводов в России, которые подключены к газотранспортной системе Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что из-за этотго законопроекта могут пострадать проекты по энергетической диверсификации ЕС, такие как проект поставки сжиженного природного газа в страны Балтии.
Также, отмечается, что Коллегия комиссаров подчеркнула важность сохранения режима санкций против России и их четкой имплементации. Однако Комиссия выразила обеспокоенность возможными негативными последствиями этого законопроекта в политической сфере. В мае во время саммита "Большой семерки" его участники в очередной раз отметили: союзники должны постоянно координировать между собой вопросы установления новых санкций.
"ЕС полностью уважает свои обязательства сохранения режима санкций против России. Однако "Большая семерка" должна сохранить единство по вопросу санкций и тесно координировать свои действия. Без этого трудно будет обеспечить полную имплементацию Минских соглашений. Это - ключевая цель. Она должна быть общей как для ЕС, так и для США. Законопроект США может привести к непредвиденным побочным последствиям, которые причинят вред интересам ЕС в сфере энергетической безопасности", - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Он подчеркнул, что в связи с этим сегодня Еврокомиссия приняла следующее решение: "Если наши беспокойства не будут учтены в достаточной степени, мы готовы принять соответствующие меры уже в течение нескольких дней. Лозунг "Америка прежде всего" не может означать пренебрежение интересами Европы ".
Вместе с тем, говорится, что ЕС сообщает о своих беспокойствах через все дипломатические каналы с США и их партнеров.
"Европейская Комиссия продолжает следить за активным законодательным процессом в США и дальнейшей имплементацией этого закона. Еврокомиссия будет действовать быстро, если это будет необходимо", - добавили в Представительстве ЕС.