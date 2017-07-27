Президент ЕК: лозунг "Америка прежде всего" не может означать пренебрежение интересами Европы

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отмечает, что новые санкции США могут причинить вред интересам Евросоюза в сфере энергетической безопасности, и поэтому ЕС готов принять меры.

Об этом сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В частности, говорится, что 26 июля 2017 Коллегия комиссаров ЕС рассмотрела проект закона США о санкциях против России ("О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии в 2017 году"). В ходе заседания члены Коллегии заслушали доклады президента Европейской Комиссии Юнкера и вице-президента Юрки Катайнена.

Отмечается, что Еврокомиссары выразили особую озабоченность возможным влиянием этого законопроекта на энергетическую независимость ЕС. Также подчеркивается, что Палата представителей США одобрила текст проекта, который в таком виде вызывает беспокойство еврокомиссаров.

В то же время, отмечается, что законопроект предусматривает применение санкций против любых компаний (в том числе европейских), которые будут участвовать в развитии, техническом обслуживании, модернизации или ремонте трубопроводов, которые Российская Федерация использует для экспорта энергоресурсов.

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"В зависимости от способа имплементации, законопроект может причинить вред энерготранспортной инфраструктуре, которая ведет в Европу. В частности, он может негативно повлиять на обслуживание и модернизацию трубопроводов в России, которые подключены к газотранспортной системе Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что из-за этотго законопроекта могут пострадать проекты по энергетической диверсификации ЕС, такие как проект поставки сжиженного природного газа в страны Балтии.

Также, отмечается, что Коллегия комиссаров подчеркнула важность сохранения режима санкций против России и их четкой имплементации. Однако Комиссия выразила обеспокоенность возможными негативными последствиями этого законопроекта в политической сфере. В мае во время саммита "Большой семерки" его участники в очередной раз отметили: союзники должны постоянно координировать между собой вопросы установления новых санкций.

"ЕС полностью уважает свои обязательства сохранения режима санкций против России. Однако "Большая семерка" должна сохранить единство по вопросу санкций и тесно координировать свои действия. Без этого трудно будет обеспечить полную имплементацию Минских соглашений. Это - ключевая цель. Она должна быть общей как для ЕС, так и для США. Законопроект США может привести к непредвиденным побочным последствиям, которые причинят вред интересам ЕС в сфере энергетической безопасности", - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он подчеркнул, что в связи с этим сегодня Еврокомиссия приняла следующее решение: "Если наши беспокойства не будут учтены в достаточной степени, мы готовы принять соответствующие меры уже в течение нескольких дней. Лозунг "Америка прежде всего" не может означать пренебрежение интересами Европы ".

Вместе с тем, говорится, что ЕС сообщает о своих беспокойствах через все дипломатические каналы с США и их партнеров.

"Европейская Комиссия продолжает следить за активным законодательным процессом в США и дальнейшей имплементацией этого закона. Еврокомиссия будет действовать быстро, если это будет необходимо", - добавили в Представительстве ЕС.