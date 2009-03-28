Современные СМИ - фабрика джинсы?

На пороге президентской избирательной кампании в Украине существует угроза возвращения манипулятивных технологий в СМИ, информационных спецопераций, обслуживания интересов владельцев и приближенных к ним финансово-политических групп и втягивания журналистов в политическую борьбу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили участники медиа-проекта «Часовые демократии» на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, обозреватель проекта «Телекритика» Светлана ОСТАПА заметила, что на протяжении декабря 2008 - февраля 2009 года в рамках проекта, который проходил в Харькове, Львове, Мелитополе, Чернигове с участием местных журналистов на тему: «Современные СМИ – приют для беспринципных наемников, медиа-оружие или фабрика «джинсы»?», было обнаружено, что «с пониманием профессиональных стандартов в регионах есть проблема».

В контексте этого С.ОСТАПА пояснила, что сами журналисты утверждают, что заказные материалы являются и кузницей кадров, и способом заработка.

Кроме того, они согласны при этом, что это является недостатком в их профессиональной деятельности.

В то же время вице-президент Украинской ассоциации медиа-юристов Людмила ПАНКРАТОВА заметила, что, по ее убеждению, хорошо, что журналисты сами осознают необходимость чистоты профессии и признают, что определенная проблема в этом есть.

«Только журналисты имеют право заботиться о чистоте своих рядов, так же должно быть и в других профессиях. Чтобы повысить доверие в обществе и качество работы», - сказала она.

Продолжая тему, юрист из Института массовой информации Роман ГОЛОВЕНКО согласился с коллегой, подчеркнув, что именно журналисты должны заботиться о «чистоте профессии».

В то же время, он выразил сожаление в том, что сейчас «у нас очень мало качественной журналистики». При этом Р.ГОЛОВЕНКО добавил, что в канун президентской кампании в регионах Украины уже начали массово появляться, регистрироваться и выходить предвыборные издания, направленные на защиту интересов на недолгий срок определенного круга лиц, что, по его убеждению, также вредит журналистской этике и профессии.