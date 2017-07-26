Глава пресс-службы ГМС не подтверждает сообщение о лишении Саакашвили украинского гражданства

Глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько заявил, что он не подтверждает факт лишения Михаила Саакашвили украинского гражданства. Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

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В частности, он сказал, что не предоставлял такую информацию СМИ «и вряд ли кто-то из сотрудников ГМСУ ее давал также».

В Движении новых сил, которое возглавляет Саакашвили, неофициально сообщили, что информация о лишении Саакашвили украинского гражданства, по их данным, не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии) заявила о лишении Саакашвили украинского гражданства. В ГМСУ и Администрации президента ситуацию не комментируют.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ главы государства №301 «О принятии к гражданству Украины М. Саакашвили как лицу, принятие которого в гражданство Украины составляет государственный интерес для Украины» был принят 29 мая 2015 года.