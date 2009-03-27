Тимошенко завтра проведет пресс-конференцию

Завтра, 28 марта, состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, пресс-конференция состоится в 13.00

Вход в Дом Правительства будет осуществляться с ул. Грушевского, 12/2, через первый подъезд.

Аккредитация журналистов проводится до 11.30 28 марта по телефонам: 256-75-82, 256-72-92, 256-65-86, 256-65-71, 8 050 385-55-21, 8 067 656-52-40.