В СБУ отвергли обвинения России о препятствовании встрече консулов с военным РФ Агеевым

Служба безопасности Украины отвергает все обвинения Министерства иностранных дел России относительно препятствования встречи представителей консульства РФ с военнослужащим вооруженных сил РФ Виктором Агеевым.

Как отмечается в сообщении пресс-центра СБУ, Агеев был задержан 24 июня 2017 года в районе проведения антитеррористической операции вместе с другими участниками диверсионной группы так называемой «ЛНР», но, несмотря на то, что этот факт был широко освещен в СМИ, только через две недели после его задержания - 6 июля - консульство РФ в Харькове направило письмо с просьбой дать разрешение на встречу представителей дипломатического учреждения с Агеевым.

В ответе, направленном 13 июля, консульству было сообщено, что разрешение на проведение встречи с Агеевым должностными лицами консульства РФ в Харькове будет дано после проведения неотложных следственных (розыскных) действий, о чем российская сторона будет проинформирована дополнительно.

Читайте такжеМать пленного российского военного Агеева встретилась с консулами РФ - адвокат

«Служба безопасности Украины также считает безосновательными обвинения МИД РФ в нарушении норм международного законодательства», - отметили в СБУ и напомнили российским дипломатам об их подобной практике действий на примере проведения встречи консульскими работниками МИД Украины с Олегом Сенцовым, который был незаконно задержан представителями российских спецслужб в мае 2014 года.

Несмотря на многочисленные ноты и запросы украинской стороны в РФ, такая встреча состоялась только через полтора года после его заключения - в декабре 2015 года.

«Отдельно подчеркнем, что разрешение на посещение Олега было предоставлено только после вынесения российским судом незаконного обвинительного решения», - напомнили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня возле н.п. Желобок в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году «уволился в запас».

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.