Януковичу могут предоставить статус потерпевшего по делу о якобы покушении на него в 2014 году

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента Виктора Януковича и обязал Печерский районный суд Киева рассмотреть заявление адвокатов о предоставлении статуса потерпевшего Януковичу по делу о покушении на его жизнь. Об этом сообщает канал "112".

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Так, сегодня Апелляционный суд столицы рассматривал жалобу стороны защиты о том, что Печерский суд Киева отказался рассматривать жалобу на процессуальное решение следственного судьи по делу Януковича. Речь идет об уголовном производстве, которое связано с покушением на Януковича. Тогда судья отметил, что отказывается признавать его потерпевшим. Это подчеркивала сторона защиты, чтобы признать Януковича потерпевшим.

Как рассказал адвокат Януковича, Игорь Федоренко, речь идет о временах во время Революции Достоинства, о феврале, когда Янукович покинул столицу и, по словам Федоренко, в отношении него было совершено несколько покушений. Также Федоренко отметил, что после этого постановления Апелляционного суда далее Печерский райсуд должен снова начать рассматривать жалобу адвокатов Януковича. Также во время заседания судья добавила к делу несколько ходатайств, связанных с самим делом - документы и заявление от адвокатов.

Как известно, Янукович ранее заявлял, что приедет на территорию Украины для участия в заседаниях Оболонского районного суда Киева по рассмотрению дела о государственной измене после того, как Генеральная прокуратура Украины начнет расследование его заявлений о покушении на убийство.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде города Киева огласил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью осуществления изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины.