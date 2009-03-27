Черновецкий опять ушел в отпуск

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ с сегодняшнего дня ушел в отпуск, который продлится до 6 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Да, ушел в отпуск», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, и добавил, что отпуск Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО начался сегодня и закончится 6 апреля: «Написано в распоряжении до 6 апреля, кажется».

А.ГОЛУБЧЕНКО также проинформировал, что обязанности председателя КГГА в этот период будет исполнять он.

На вопрос, где мэр Киева будет проводить отпуск – поедет за границу или останется в Украине, - А.ГОЛУБЧЕНКО ответил, что не может ничего по этому вопросу сказать, отметив, что сам мэр об этом уже говорил.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уже был в отпуске месяц назад. По данным КГГА, отпуск он провел за рубежом, лечась в клинике, поскольку медики установили мэру столицы диагноз «воспаление легких».

Вчера, 26 марта, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что собирается подлечиться, и для этого планирует снова посетить Израиль.

«Я чувствую очень большие проблемы со здоровьем. В ближайшее время я отправлюсь снова на Святую землю, ведь я плохо себя чувствую. Я должен успокоиться, обо всем подумать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.