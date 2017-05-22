Из Украины выдворили политтехнолога телеканала "Интер"

22 мая украинские пограничники выдворили за пределы страны российского пропагандиста, фактического руководителя информационной службы телеканала "Интер" Игоря Шувалова. Ему запрещен въезд сроком на 5 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко. Также он напомнил, что Шувалов - шеф известной провокаторши Марии Столяровой.

"По оперативным данным, антиукраинская деятельность Шувалова использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мерах воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции "Небесная сотня", - говорится в сообщении Геращенко.

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Кроме того, по словам советника министра внутренних дел, выдворенный гражданин был привлечен к широкомасштабной акции по срыву современных евроинтеграционных реформ в Украине и принимает активное участие в проекте продвижения России как единого потомка "страны-победителя фашизма в Великой Отечественной войне" и РФ как олицетворения современного антифашизма.

Геращенко напомнил, что впервые по решению СБУ под давлением Турчинова и Авакова выдворила Шувалова из Украины 28 марта 2014 года.

"Но под встречным давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего главу СБУ Валентина Наливайченко это решение было отменено, и Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, фактически руководя информационным блоком "Интера", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Интернете появилась переписка сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс". Согласно этим данным, работники "Интера" и "Донбасса" согласовывали свои материалы из "ДНР".