Из Украины выдворили политтехнолога телеканала "Интер"
Шувалова выдворили за пределы Украины.
22 мая украинские пограничники выдворили за пределы страны российского пропагандиста, фактического руководителя информационной службы телеканала "Интер" Игоря Шувалова. Ему запрещен въезд сроком на 5 лет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко. Также он напомнил, что Шувалов - шеф известной провокаторши Марии Столяровой.
"По оперативным данным, антиукраинская деятельность Шувалова использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мерах воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции "Небесная сотня", - говорится в сообщении Геращенко.
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Кроме того, по словам советника министра внутренних дел, выдворенный гражданин был привлечен к широкомасштабной акции по срыву современных евроинтеграционных реформ в Украине и принимает активное участие в проекте продвижения России как единого потомка "страны-победителя фашизма в Великой Отечественной войне" и РФ как олицетворения современного антифашизма.
Геращенко напомнил, что впервые по решению СБУ под давлением Турчинова и Авакова выдворила Шувалова из Украины 28 марта 2014 года.
"Но под встречным давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего главу СБУ Валентина Наливайченко это решение было отменено, и Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, фактически руководя информационным блоком "Интера", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, в Интернете появилась переписка сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс". Согласно этим данным, работники "Интера" и "Донбасса" согласовывали свои материалы из "ДНР".