Главного фигуранта "газового дела" Онищенко будут судить заочно из-за побега - руководитель САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что народного депутата Александра Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по продаже газа, будут судить заочно из-за бегства за границу. Об этом руководитель САП заявил в интервью газете "Голос Украины".

Читайте также"Газовое дело" Онищенко: суд отменил арест Постного"Дело Онищенко направлено в суд - будем начинать заочное осуждение, потому что он сбежал", - подчеркнул Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.