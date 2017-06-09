Депутаты Мельничук и Онищенко вышли из группы "Воля народа" в Раде

Депутатская группа "Воля народа" в Верховной Раде уменьшилась на двух народных депутатов - Сергея Мельничука и Александра Онищенко. Председатель ВР Андрей Парубий на сегодняшнем заседании озвучил заявление Мельничука о выходе из группы.

Читайте такжеПарубий объявил об исключении Савченко из фракции "Батькивщина""Ко мне обратилась группа" Воля народа "с тем, что они просили бы еще одного человека исключить из их состава. Я требовал, чтобы он прибыл непосредственно с этим вопросом, но поскольку группа обратилась, я зачитаю другое заявление - в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады Украины" сообщаю о выходе из состава депутатской группы "Воля народа" народного депутата Украины Александра Онищенко ", - добавил спикер парламента.

После выхода Мельничука и Онищенко из группы "Воля народа" в ней остается 17 народных депутатов.

Согласно регламенту ВР, "Воля народа" в течение 15 дней должна пополниться количественно до минимум 19 народных избранников, поскольку численность депутатов в группе должно быть не меньше, чем численность самой маленькой фракции в начале работы парламента этого созыва. После внеочередных парламентских выборов 2014 года меньше всего депутатских портфелей получила фракция "Батькивщина" - 19.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в Антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы оказался народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.