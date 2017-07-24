Поляков не явился в полицию, чтобы на него надели электронный браслет - спикер Нацполиции

Народный депутат Максим Поляков проигнорировал вызов в полицию, где ему должны были одеть электронный браслет на выполнение постановления Соломенского районного суда Киева о мере пресечения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В субботу в 11 часов его ждали в Черкасском областном отделе полиции сотрудники НАБУ и полицейские. Он не явился ", - сказал спикер.

Также он объяснил, почему Полякова ожидали именно в полиции Черкасской области: "Потому что в постановлении суда указано два места его проживания - это Киев и один из городов Черкасской области".

Напомним, что сегодня Поляков заявил, что никто из Нацполиции не пытался надеть на него электронный браслет.

Как сообщал УНИАН, 21 июля судья Соломенского районного суда Тарас Оксюта вынес решение, согласно которому Поляков в пятидневный срок должен внести на счет суда в Госказначействе 304 тыс. грн, что составляет 190 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Читайте такжеЯ не настолько голодранец: нардеп Поляков объяснил покупку двух iPhone

Кроме того, суд возложил на подозреваемого обязанность носить электронное средство контроля, прибывать по требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд. Не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. Сообщать об изменении своего места жительства и места работы. А также сдать все свои паспорта: гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд-выезд из Украины.

Кроме того, Полякова обязали воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и выполнять назначенные судом обязанности (кроме общения со свидетелями), поскольку считает решение суда неконституционным.