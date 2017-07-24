Поляков уверяет, что на него не надели электронный браслет

Народный депутат от «Народного фронта» Максим Поляков заявляет, что на него пока не надели электронный браслет.

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Никто ничего не пытался на меня надеть - ни браслет, ни ошейник и ни с чем не обращался. Это очередной фейк. И абсурд, который идет от НАБУ изначально и будет продолжаться... Если следователь ко мне обратится и покажет, что это в рамках закона (ношение электронного браслета - УНИАН), я его выполню », - сказал он.

Поляков также отметил, что сейчас он находится в Украине. На уточняющий вопрос, планирует ли он выехать за границу, Поляков ответил: «У меня нет запрета относительно выезда за границу. У меня есть требование о сдаче паспортов. Никаких запретов для выезда за границу у меня нет... Если мне необходим будет выезд за границу, потому что пока летом я никуда не собираюсь, но если в рабочее время, во время парламента, мне нужно будет уехать, это будет публично. Я весь прошлый год ездил в рабочие поездки. И этот год я буду выезжать, возвращаться, и в этом нет проблемы ».

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Он также рассказал, что собирается внести залог, который определил суд.

«Относительно взноса. Хотя он непомерно высокий, но, тем не менее, я его все равно внесу », - сказал он и добавил, что в качестве залога будет вносить собственные средства, хотя и получил предложения от более 20 друзей сделать это вместо него.

Поляков также отметил, что будет обжаловать решение суда.

Как сообщал УНИАН, 21 июля судья Соломенского районного суда Тарас Оксюта вынес решение, согласно которому Поляков в пятидневный срок должен внести на счет суда в Госказначействе 304 тыс. грн, что составляет 190 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Кроме того, суд возложил на подозреваемого обязанность носить электронное средство контроля, прибывать по требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд. Не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. Сообщать об изменении своего места жительства и места работы. А также сдать все свои паспорта: гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд-выезд из Украины.

Кроме того, Полякова обязали воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и выполнять назначенные судом обязанности (кроме общения со свидетелями), поскольку считает решение суда неконституционным.