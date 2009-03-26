ЕЦ намерен выдвинуть собственного кандидата в Президенты

Партия «Единый центр» намерена выдвинуть собственного кандидата на выборах президента.

Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил лидер партии Игорь КРИЛЬ.

«У “Единого центра” на выборах президента будет свой кандидат», - сказал И.КРИЛЬ.

При этом он уточнил, что это не будет Юлия ТИМОШЕНКО или Виктор ЯНУКОВИЧ. По словам лидера «Единого центра», кандидат от партии - это «публичный человек, вы его хорошо знаете». И.КРИЛЬ добавил, что на съезде партии, который состоится летом, будет озвучена фамилия этого человека.